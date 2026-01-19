Marmara Bölgesi genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Birçok noktada trafik durma noktasına gelirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Deniz ulaşımı da aksarken, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası hava yolu şirketleri bazı uçak seferlerini durduğunu açıklamıştı. Akabinde sabah saatlerinde trafikte aksamalar olmuş, motokuryelerin de yola çıkması yasaklanmıştı. Bir ulaşım engeli haberi de BUDO'dan geldi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Havadan, karadan, denizden tüm ulaşımlar durdu! İstanbullular dikkat yeni açıklama var





Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI'NDA SEFERLER AKSADI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Açıklamada, arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

