İstanbul Sarıyer'de otomobilin hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birlikte denize düştü. O anlara şahit olan teknedeki bir kişi denize atlayarak yardıma koştu.

Bugün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı’nda edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 21 kentte yetiştirilebilecek! Elde edilen ürünler sadece eczanelerde satılacak

DENİZE ATLAYIP YARDIM ETTİ

Balıkçı teknesinde bekleyen 3 kişi otomobili denize düştüğünü görünce yardıma koştu. O esnada denizde balıkçı teknesinden bir kişi de denize atlayarak yüzerek otomobilin yanına geldi. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Otomobilin denize düştüğü o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin denize düştüğü ve çevredekilerin denize düşen araca yardıma koştuğu, denizdeki balıkçı teknesindeki bir kişinin ise denize atlayarak yardıma geldiği görülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası