Araç takla atıp ters döndü! Kendini unuttu, hamile arkadaşına koştu

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın sürücü, araçtan çıkarılır çıkarılmaz hamile olan arkadaşına koşup onun yarasını sardı.

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesinde, şehir merkezinden tiyatro kavşağı istikametine seyreden M.Y. (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşağa çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan hamile arkadaşı N.İ. (19) sıkıştı.

KENDİNİ UNUTTU, ARKADAŞINA KOŞTU

Çevrede bulunan vatandaşlar ve bekçiler, sıkışan 2 kadına müdahale ederek araç içinden çıkardı. Hurdaya dönen araçtan önce çıkarılan kadın sürücü M.Y. çıkar çıkmaz araçta kalan arkadaşını sorup ona koştu. Otomobilde sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen kadın yolcu ise bekçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılırken, yüzündeki yarasını yaralı sürücü arkadaşı temizledi.

Kendi yarasını unutup ambulansa bindirilene kadar arkadaşını soran kadın sürücü arkadaşıyla birlikte ambulansa bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.