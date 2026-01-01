Türkiye’nin dört bir yanında yoğun kar yağışı etkili olurken, Şanlıurfa da bu kışın en sert günlerini yaşıyor.

Şehir merkezinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun gayret gösterildiğini belirten Gülpınar, ana arterlerde sorun bulunmadığını, buzlanmaya karşı da tedbirlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Kara alışkın olmayan bir şehirde ilk kez bu kadar yoğun bir mücadele yürütülüyor. Ekiplerimiz başarılı bir çalışma ortaya koydu, emek ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Belediye olarak kar nedeniyle kapalı durumda bulunan 78 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtık. Kar yağışının etkili olduğu günden bu yana toplam 940 kilometre yol açılırken yalnızca bugün 280 kilometrelik yol ulaşıma kazandırıldı."