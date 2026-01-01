Aşırı sıcaklarıyla bilinen o kent son yılların en sert kışını yaşıyor! En son 1968'de böylesini gördüler
Şanlıurfa’da son 58 yılın en yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karaköprü’de ölçülen kar yüksekliği 32 santimetreye ulaşarak 1968 rekorunu aştı. Belediye ekipleri 78 kırsal mahalle yolunu açarken, toplamda 940 kilometrelik yolu ulaşıma kazandırdı.
Türkiye’nin dört bir yanında yoğun kar yağışı etkili olurken, Şanlıurfa da bu kışın en sert günlerini yaşıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentte son 58 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.
Şehir merkezinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun gayret gösterildiğini belirten Gülpınar, ana arterlerde sorun bulunmadığını, buzlanmaya karşı da tedbirlerini sürdürdüklerini ifade etti.
Gülpınar, Şanlıurfa'da kar yağışı rekoru kırıldığını dile getirerek şunları kaydetti:
"Resmi kayıtlara göre 1968 yılında ölçülen 29 santimetrelik kar yağışı, dün itibarıyla aşıldı. Karaköprü'de yapılan ölçümlerde 32 santimetreye ulaşıldı.
Kara alışkın olmayan bir şehirde ilk kez bu kadar yoğun bir mücadele yürütülüyor. Ekiplerimiz başarılı bir çalışma ortaya koydu, emek ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Belediye olarak kar nedeniyle kapalı durumda bulunan 78 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtık. Kar yağışının etkili olduğu günden bu yana toplam 940 kilometre yol açılırken yalnızca bugün 280 kilometrelik yol ulaşıma kazandırıldı."