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    Bahar yüzünü gösterdi! İkinci cemre suya düştü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bahar yüzünü gösterdi! İkinci cemre suya düştü

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    19-20 Şubat'ta havaya düşen cemrenin ikincisi 7 gün arayla bugün suya düştü. Artık su sıcaklığı artacak. Son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

    'Baharın müjdecisi' olarak bilinen ve sıcaklıkların artmasına işaret eden cemre, suya düştü. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşmüştü. 7 gün arayla ikinci cemre de bugün suya düştü.

    Bugünden itibaren suyun ısınması bekleniyor.  Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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