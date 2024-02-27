Bahar yüzünü gösterdi! İkinci cemre suya düştü

19-20 Şubat'ta havaya düşen cemrenin ikincisi 7 gün arayla bugün suya düştü. Artık su sıcaklığı artacak. Son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

'Baharın müjdecisi' olarak bilinen ve sıcaklıkların artmasına işaret eden cemre, suya düştü. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşmüştü. 7 gün arayla ikinci cemre de bugün suya düştü.

Bugünden itibaren suyun ısınması bekleniyor. Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.