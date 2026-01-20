Bakan Uraloğlu, 2025 yılında 24 bin 608 gemiye kılavuzluk hizmeti verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu “Kıyı Emniyeti ekipleri 2025 yılında 199 can kurtarma operasyonu ile 631 kişiyi kurtardı” dedi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) 2025 yılına ait operasyonel faaliyetlerini değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Uraloğlu “Kıyı Emniyeti ekipleri 2025 yılında 199 can kurtarma operasyonu ile 631 kişiyi kurtardı. 2025 yılında 28 gemi kurtarma operasyonunu başarı ile gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Kıyı emniyeti 1 yılda kaç kişiyi kurtardı?

109 araçlı filo ile 7 gün 24 saat, başta Türk boğazları olmak üzere, Mavi Vatan'da seyir emniyetini sağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki kurtarma operasyonları hakkında da bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Kıyı emniyeti 1 yılda kaç kişiyi kurtardı?

REFAKAT HİZMETİ VURGUSU

Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

2025 yılında 12 bin 753 gemiye seyir emniyetinin artırılmasına yönelik olarak muhtemel bir arıza ve acil durumda ivedi olarak müdahale edilmesi amacı ile refakat hizmeti verildi.

Bakan Uraloğlu, limanlarda ve dar sularda gemilerin manevra yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla verilen liman römorkörcülük hizmeti kapsamında ise 6 bin 89 operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Kıyı emniyeti 1 yılda kaç kişiyi kurtardı?

“24 BİN 608 GEMİYE KILAVUZLUK HİZMETİ VERDİK”

Bakan Uraloğlu, "2025 yılında İstanbul Boğazından geçiş yapan 40 bin 172 geminin yüzde 61,3'ünü oluşturan 24 bin 608 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazından geçiş yapan 44 bin 471 geminin ise yüzde 53,9'u yani 23 bin 971 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece 2025 yılında boğazlarda 48 bin 579 kılavuzluk hizmeti verildi" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Kıyı emniyeti 1 yılda kaç kişiyi kurtardı?

Haberle İlgili Daha Fazlası