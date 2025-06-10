Balkonda mangal yaptı, cezadan kaçamadı! Yetkililer uyardı

Bolu'da bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerle değil balkonda mangal yapan bir vatandaşla karşılaştı. Balkonda mangal yapan şahsa 2935 TL para cezası kesildi.

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü, Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangınla karşılaşmadı. Balkonda mangal yaptığı belirlenen bir vatandaşın dikkatsizliği nedeniyle yoğun duman oluştuğu ve bu nedenle yangın ihbarı yapıldığı tespit edildi.

3 BİN LİRA CEZA YEDİ

İtfaiye ekipleri, balkon mangalını söndürerek muhtemel bir tehlikenin önüne geçti. Olay yerine gelen zabıta ekipleri ise ilgili vatandaşa Kabahatler Kanunu ve Zabıta Emir-Yasaklar Yönetmeliği kapsamında 2 bin 935 lira idari para cezası uyguladı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaz aylarında artan bu tür vakalara karşı vatandaşları uyararak, balkon, çatı ve garaj gibi yerlerde ateş yakılmasının büyük risk oluşturduğunu hatırlattı.