Akdeniz'de hızla çoğalarak yerli türler üzerinde baskı oluşturan istilacı aslan balığının büyüme ve üreme özelliklerini araştıran bilim insanları, korkutan bir analizi sundu.

Fethiye ve Kaş açıklarında yürütülen çalışmada, 277'si erkek, 302'si dişi ve 26'sı cinsiyeti belirlenemeyen toplam 605 istilacı aslan balığı üzerinde inceleme yapıldı. Araştırmaya göre, yumurtlama dönemi üreme potansiyeli taşıyan bireylerde mart-kasım aylarında görüldü. Türün sıcak aylarda üreme kapasitesini artırdığı belirtildi.

Dişi aslan balıklarının ilk üreme olgunluğuna 20,1 santimetre boyda ulaştığı, bir dişinin tek seferde 20 binin üzerinde yumurta bıraktığı tespit edildi.

Doç. Dr. Taner Yıldız, araştırma hakkında şunları anlattı:

Sular ısınmaya başladıktan sonra sonbaharın geç dönemine kadar, neredeyse bütün sıcak sezon boyunca tekrar tekrar yumurta bırakabilen bir aslan balığı stokuyla karşı karşıyayız. Bu özellik, Akdeniz'in ılıman rejimiyle birleşince, tropik kökenli bir tür için avantajlı bir ara yol oluşturuyor. Kendi anavatanında yıl boyu üreyen bir tür, burada da yılın büyük bir kısmını üremeye ayırabiliyor. Yerli türlerin çoğu bu kadar uzun süre enerji ve kaynak ayıramadığı için rekabette asimetrik bir durum ortaya çıkıyor. Aynı zamanda balon balıklarında da benzer şekilde ilkbahar sonundan sonbahara kadar uzanan, uzun ve üretken üreme sezonları bildirildi, bu da istilacı türlerin ortak bir hayatta kalma stratejisi olduğunu gösteriyor.