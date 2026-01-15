Batman'ın Gercüş ilçesinde 12 katlı bir binanın ana giriş merdiveni büyük bir gürültüyle çöktü. Olay anında merdivenlerde kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden olan olayda, 12 katlı bir binanın giriş kısmındaki beton merdiven blokları henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden koparak düştü.

Çökmenin şiddetiyle binanın girişinde derin bir çukur oluşurken, çevre sakinleri deprem olduğunu sanarak panikle dışarı çıktı. 12 katlı olan ve çok sayıda kişinin yaşadığı binada, saniyelerle ölçülebilecek bir farkla büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

İki girişi bulunan binadaki vatandaşlar tedbir amacıyla apartmandan çıkartıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

