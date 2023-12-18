Beyran fiyatını fazla buldu, restoranı silahla bastı

18 Aralık 2023 19:53 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 19:55

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sipariş ettiği yemeğin ücretini fazla bulan kişi restorana tabancayla ateş açtı. Henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi, Mustafa Odabaşı'nın Yeditepe Mahallesi'ndeki işlettiği restorandan beyran sipariş etti. Fiyatı fazla bulan müşteri, kuryeyle tartışarak siparişi geri çevirdi.

RESTORANI BASTI

Telefonla işletme sahibiyle görüşmesinin ardından restorana gelen müşteri ve yanındakiler, işletme sahibi Odabaşı ve çalışanlarıyla kavga ettikten sonra dükkana doğru tabancayla ateş açarak uzaklaştı.

BEYRANA ZAM

İşletme sahibi Mustafa Odabaşı, gazetecilere, bir süre önce beyrana zam yaptıklarını söyledi.

Saldırganın beyran sipariş ettiğini anlatan Odabaşı, şöyle konuştu:

"Paketi gönderdik. Beyranın fiyatını 100 liradan 120 liraya yükseltmiştik. Zammı duyunca müşteri beyranı almadı ve kuryeyi hakaret ederek darbetti. Telefon ederek neden böyle davrandığını sorduk. Tekrar telefonda küfürler etmeye başladı. Dükkanınızı 'yakarım, yıkarım' diye tehdit etti. Olay öğlen saatlerinde oldu ama müşteri saat 16.00 sıralarında dükkanımı basıp havaya, çevreye ateş açtı. Bize 9 kişi saldırdı. 'Konuşalım' dedim, bana saldırdılar. İlk önce havaya ateş açtılar, sonra bana dönüp nişan aldılar, yere çöktüm."

OLAYLA İLGİLİ 1 GÖZALTI VAR

Odabaşı, saldırganlardan şikayetçi olduklarını ve yakalanmalarını istediklerini kaydetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Öte yandan silahlı saldırı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, grup halinde gelen kişilerin dükkana girerek işletme sahibi Odabaşı'yla kavga etmesi ve uzaklaşırken dükkana ateş etmeleri yer aldı.