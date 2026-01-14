Bursa'da yaşayan bir vatandaşın adresine 20 günde kapıda ödeme şartıyla yaklaşık 400 yemek siparişi, çok sayıda polis, ambulans, taksi ve farklı kişiler gönderdi. Asılsız ihbar ve siparişler sabah saat 11.00'den gece 03.00'e kadar sürüyor. Mağdur olan vatandaş duruma tepki gösterirken yakın arkadaşlarının evlerine de siparişler gönderilmeye başlandı. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan vatandaş, "Arkadaşlarım da rahatsız edilmeye başlandı. Bazıları beni arayıp ‘Ne olur beni arama, başımıza iş geliyor' diyor." ifadelerini kullanarak, yaşananların boyutunun genişlediğini söyledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 6 katlı bir binanın 3'üncü katında, kas hastası kızı Melis ve oğlu Eren ile yaşayan Ersan Yalçuva'nın adresine, yaklaşık 20 gün önce siparişini vermediği yemekler gelmeye başladı. İlk etapta paketlerde farklı isimler yer aldığı için adres hatası olduğunu düşünen Yalçuva, siparişlerin kesilmemesi üzerine durumun kasıtlı olduğunu fark etti.

KAPISINA POLİS VE AMBULANS GELİYOR

Asılsız yemek siparişlerinin ardından bu kez asılsız ihbarlar yapılmaya başlandı. Kapısını açtığında kimi zaman polis, kimi zaman sağlık ekipleriyle karşılaştığını belirten Yalçuva, farklı mahallelerden hayat kadınları ve trans bireylerin dahi adresine yönlendirildiğini ifade etti. İhbarlar arasında bomba, silah kaçakçılığı ve çocuğa şiddet iddialarının da yer aldığı öğrenildi.

Bir adres, yüzlerce ihbar: Kapısından polis, ambulans, motokurye eksik olmuyor

"20 GÜNDE ADRESİME 400 SİPARİŞ GELDİ"

Yaşadıklarını anlatan Yalçuva, "20 günde adresime 400 sipariş geldi. Sabah 11.00'de başlıyor, gece 03.00'e kadar sürüyor. Günde ortalama 20 kez kapımız çalınıyor. Uyuyamıyoruz. Farklı hatlardan arayıp, bana ve engelli kızıma kadar ağır küfürler ettiler. ‘Hayatın boyunca seninle uğraşacağız' dediler." diye konuştu.

"BENİ NE OLUR ARAMA ABİ"

İhbarların devam ettiği ve yaşadığı mağduriyeti anlatan Yalçuva, "Şimdi konuştuğum yakın arkadaşlarımın da kapılarına sipariş göndermeye başladılar. Arkadaşlarım ‘Abi bizi bu numaradan arama ne olur' diyor. Bazen durum komikleşiyor ama arkadaşlarıma da musallat oldular. Ben gerekli yerlere müracaat ettim inanıyorum ki devletimiz bu sorunu çözecek." dedi.

Bir adres, yüzlerce ihbar: Kapısından polis, ambulans, motokurye eksik olmuyor

Asılsız ihbarlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü müfettişlerinin de evine geldiğini belirten Yalçuva, "Kızıma şiddet uyguladığım yönünde ihbar yapılmış. Müfettişler ve polis geldi, kızımı incelediler. Herhangi bir sorun olmayınca tutanak tutup gittiler. Bir süre bu baskıya dayanamayarak Gebze'de ailemin yanına gittim. Ancak ben yokken bile siparişler ve ihbarlar devam etti." dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşananların güvenlik kameralarına da yansıdığı öğrenilirken, apartman önünde yan yana sıralanan çok sayıda motokuryeyi cep telefonu kamerasıyla da kaydeden Yalçuva, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası