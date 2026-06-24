Amasya'da köyde yaşayan İbrahim Muslu'nun yanından hiç ayırmadığı katırıyla olan sıra dışı dostluğu şaşırtıyor.

Amasya merkeze bağlı Yıkılgan köyünde çiftçi bir ailenin evladı olan 26 yaşındaki bedensel engelli İbrahim Muslu'nun en çok sevdiği dostu katırı. Hayvanlarını yaylıma çıkardığı sırada patika yolları 'Dost' adını verdiği katırının sırtında aşıyor.

Bir an bile yanından ayırmıyor! Adım adım takipte

KÖY YOLUNDA KATIRA BİNMİYOR

Köy yoluna geldiğinde ise dostunu fazla yormamak için patpat adlı bahçe motoruna binen Muslu, semerini ise römorka bırakıyor. Katırı patpatın römork kısmına iple bağlayıp yola koyuluyor. Köye gelenler ise katırın patpatın peşinde ilerlediği bu durumu gördüğünde şaşırıyor.

Bir an bile yanından ayırmıyor! Adım adım takipte

KATIRI EN İYİ DOSTU

Katırını çok sevdiğini belirten Muslu, "Hayvanlarımı yaylada otlatırken araçların, patpatın gidemeyeceği patikalara katırımla ulaşıyorum. O benim en iyi dostum" ifadelerini kullandı.

Köyün muhtarı İbrahim Güneş de, Muslu'nun sıra dışı dostluk kurduğu katırını peşinden hiç ayırmadığını söyledi.

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