Bir dönem giymeyen yoktu! Yeniden moda oldu
Manisa'nın Demirci ilçesinde 77 yaşındaki terzi Yaşar Öztemel, bir dönem Türkiye'de neredeyse her evde bulunan çizgili pijama takımlarını yeniden dikmeye başladı. Öztemel, "Bir zamanlar herkesin giydiği bu pijamalar şimdi yeniden sorulmaya başladı. Gücüm yettiğince bu geleneği yaşatmaya devam edeceğim" dedi.
Türkiye'de özellikle 1960, 1970 ve 1980'li yıllarda oldukça yaygın olan, Yeşilçam filmleriyle de hafızalara kazınan çizgili pijama takımları yeniden rağbet görmeye başladı. Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan küçük dükkanında mesleğini devam ettiren 77 yaşındaki terzi Yaşar Öztemel, yarım asrı aşkın süredir iğne ve ipliği elinden bırakmıyor.
GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÇALIŞIYOR
Babası ve ağabeyinden devraldığı terzilik mesleğini aynı dükkanda devam ettiren Öztemel, yaklaşık 12 metrekarelik mütevazı iş yerinde geleneksel yöntemlerle çalışıyor. Yıllara meydan okuyan dikiş makinesiyle üretim yapan Öztemel, sadece kıyafet değil geçmişin hatıralarını da yeniden diktiğini belirtiyor.
ÇİZGİLİ PİJAMA YENİDEN İLGİ GÖRÜYOR
Bir dönem Türkiye'de "ev üniforması" olarak bilinen çizgili pijama takımları, son yıllarda nostalji meraklılarının ilgisiyle yeniden sipariş almaya başladı. Pamuklu kumaştan hazırlanan bu pijamaların kışın sıcak, yazın ise serin tuttuğunu belirten Öztemel, eski modanın yeniden rağbet görmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.
"PİJAMALAR ŞİMDİ YENİDEN SORULMAYA BAŞLADI"
Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü dile getiren Yaşar Öztemel, "Bu dükkan bana babamdan emanet. Burada 60 yılım geçti. Yaklaşık 75 yıldır babadan oğula aynı dükkanda bu meslek devam ediyor. Terzilik bereketli bir meslektir. Çalışan demir ışıldar. Bir zamanlar herkesin giydiği bu pijamalar şimdi yeniden sorulmaya başladı. Gücüm yettiğince bu geleneği yaşatmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.