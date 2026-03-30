İstanbul Başakşehir’de sabah saatlerinde polis memurlarını taşıyan servis aracının kaza yaptığı bildirildi. Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında meydana gelen kazada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapılırken birçok vatandaş ise ''Kuzey Marmara Otoyolu kapalı mı?'' sorgulamaya başladı.

İstanbul Valiliği Kuzey Marmara Otoyolu kazasına ilişkin yaptığı açıklamada aracın bariyerlere çarpması sonrası kazanın gerçekleştiğini bildirdi. Korkunç kazada 1 polis memuru hayatını kaybettiği belirtilirken 4'ü ağır 30 kişi de yaralandı.

Kazaya ilişkin valilikten açıklama! Kuzey Marmara Otoyolu kapalı mı?

KUZEY MARMARA OTOYOLU KAPALI MI?

İstanbul Başakşehir’de polis memurlarını taşıyan bir servis aracının bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında trafik akışını etkiledi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden bildirilen kapalı yollar listesine göre ise Kuzey Marmara Otoyolu’nun kapalı olmadığı aktarıldı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLEN KAPALI YOLLAR LİSTESİ

D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar)

SIRA NO BÖLGE NO ŞUBE NO K.K.NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ KAPANAN KESİM BAŞLANGIÇ (km) SON (km) KAPANMA TARİHİ GÜN SAAT GÜNCELLEME TARİHİ 1 2 AYDIN (28. Şube) 09-03 D (İZMİR - AYDIN) İL SN. - (AYDIN - NAZİLLİ) (320-01) DYA (KÖŞK) Heyelan 10 11 17.02.2026 17:30:00 30.03.2026 08:50:43 2 3 AFYON (31. Şube) 03-54 D, PD (AFYONKARAHİSAR - DİNAR) (650-10) DYA - (03-26) İYA (ŞUHUT) Kar ve Tipi 5 20 5.12.2025 17:00:00 30.03.2026 08:50:43 3 3 KARAMAN (33. Şube) 70-03 D, I, PD (350-08) DYA (AYRANCI) - (MERSİN - KARAMAN) İL SN. Kar ve Tipi 33 54 5.12.2025 10:00:00 30.03.2026 08:50:43 4 3 BEYŞEHİR (36. Şube) 42-52 D, I, PD (695-08) DYA - (BEYŞEHİR - CEVİZLİ) (42-51) İYA Kar ve Tipi 13 29 3.12.2025 13:00:00 30.03.2026 08:50:43 5 3 ERMENEK (37. Şube) 42-65 PD (BOZKIR - HADİM) (340-02) DYA - (TAŞKENT - ALANYA) (42-41) İYA Kar ve Tipi 4 21 8.12.2025 16:00:00 30.03.2026 08:50:43 6 5 SİLİFKE (51. Şube) 33-60 D, I (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA Heyelan 26 27 29.01.2019 15:00:00 30.03.2026 08:50:43 7 5 SİLİFKE (51. Şube) 33-66 D (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) Heyelan 0 5 23.01.2022 10:00:00 30.03.2026 08:50:43 8 5 SİLİFKE (51. Şube) 33-78 I, PD (KARAMAN - MERSİN) İL SN. - GÜZELOLUK Kar ve Tipi 7 48 5.12.2025 10:00:00 30.03.2026 08:50:43 9 5 MERSİN (52. Şube) 33-51 D OTOYOL BAĞLANTI YOLU AYRIM - TEPEKÖY Heyelan 26 28 28.03.2026 16:20:00 30.03.2026 08:50:43 10 5 MERSİN (52. Şube) 33-77 I, PD (MERSİN - KARAMAN) İL SN. - (GÜZELOLUK - ERDEMLİ) (33-53) İYA Kar ve Tipi 0 25 5.12.2025 10:00:00 30.03.2026 08:50:43 11 5 HATAY (53. Şube) 31-78 PD OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA Yol Çalışması 0 4 17.10.2023 08:00:00 30.03.2026 08:50:43 12 7 OSMANCIK (71. Şube) 775-03 D (KASTAMONU - ÇORUM) İL SN. - (ÇORUM - BAYAT) (180-02) DYA Diğer 20 21 14.02.2026 12:30:00 30.03.2026 08:50:43 13 7 ORDU (77. Şube) 850-01 D (SAMSUN - ORDU) (010-17) DYA (ÜNYE) - (ORDU - TOKAT) İL SN. Heyelan 1 2 26.02.2026 18:00:00 30.03.2026 08:50:43 14 8 ADIYAMAN (87. Şube) 02-06 PD (NARİNCE - GERGER) (02-05) İYA - NEMRUT DAĞI Kar ve Tipi 6 14 15.11.2025 11:50:00 30.03.2026 08:50:43 15 8 ADIYAMAN (87. Şube) 02-06 PD (NARİNCE - GERGER) (02-05) İYA - NEMRUT DAĞI Heyelan 5 7 18.02.2026 14:00:00 30.03.2026 08:50:43 16 8 ADIYAMAN (87. Şube) 02-11 PD (TARAKSU - GERGER) (02-05) İYA - (DİYARBAKIR - ADIYAMAN) İL SN. Kar ve Tipi 1 12 31.12.2025 10:30:00 30.03.2026 08:50:43 17 8 ADIYAMAN (87. Şube) 02-56 D (BESNİ - ARABAN) (850-12) DYA - (GÖLBAŞI - PAZARCIK) (360-03) DYA Çökme 15 16 31.01.2026 16:00:00 30.03.2026 08:50:43 18 9 SİVEREK (96. Şube) 360-06 D (8. - 9.) BÖLGE SN. (NİSSİBİ KÖPRÜSÜ) - SİVEREK (885-12 / 360-07) DYA Heyelan 6 7 26.03.2026 00:00:00 30.03.2026 08:50:43 19 9 ŞIRNAK (98. Şube) 400-33 D, PD ULUDERE (73-25) İYA - (ŞIRNAK - HAKKARI) İL SN. (9 - 11) BÖLGE SN. Çığ Tehlikesi 42 48 30.03.2026 01:00:00 30.03.2026 08:50:43 20 10 GÜMÜŞHANE (101. Şube) 29-06 D (GÜMÜŞHANE-TRABZON) İL SINIRI -SANTA HARABELERI Kar ve Tipi 0 11 10.12.2025 11:00:00 30.03.2026 08:50:43 21 10 GÜMÜŞHANE (101. Şube) 29-27 PD (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. - YAĞMURDERE (29-25) İYA Kar ve Tipi 0 7 10.12.2025 11:00:00 30.03.2026 08:50:43 22 10 GÜMÜŞHANE (101. Şube) 29-31 D, PD (GÜMÜŞHANE-BAYBURT)(050-01)D.Y.AYR. - (KÖSE-BAYBURT)(052-01) D.Y.AYR. Kar ve Tipi 0 19 10.12.2025 11:00:00 30.03.2026 08:50:43 23 10 GÜMÜŞHANE (101. Şube) 29-34 PD (KÖSE - BAYBURT) (052-01) DYA - (GÜMÜŞHANE - BAYBURT) İL SN. Kar ve Tipi 0 5 10.12.2025 11:00:00 30.03.2026 08:50:43 24 10 ARTVİN (102. Şube) 08-05 D, I, PD (ARTVİN - UZUNDERE) (950-01) DYA - (ARTVİN - ARDAHAN) İL SN. Kar ve Tipi 34 43 7.12.2025 14:30:00 30.03.2026 08:50:43 25 10 RİZE (103. Şube) 53-35 I (925-02) D.Y.Ayr.(İkizdere Yönü)- (925-02) D.Y.Ayr.(İspir Yönü) Kar ve Tipi 0 18 9.12.2025 15:00:00 30.03.2026 08:50:43 26 10 TRABZON (105. Şube) 61-25 D, I, PD (Trabzon-Arsin) (010-22) D.Y.Ayr.-(Trabzon-Gümüşhane) İl Sınırı Kar ve Tipi 25 61 10.12.2025 08:00:00 30.03.2026 08:50:43 27 10 TRABZON (105. Şube) 61-28 D, I, PD MERKEZ MAHALLESİ - (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. Kar ve Tipi 39 48 10.12.2025 08:00:00 30.03.2026 08:50:43 28 10 TRABZON (105. Şube) 61-33 I (ARSİN - ARAKLI) (010-22) DYA - ATAYURT Kar ve Tipi 22 34 10.12.2025 08:00:00 30.03.2026 08:50:43 29 10 TRABZON (105. Şube) 61-53 D, PD (TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA (MAÇKA) - MERYEMANA Kar ve Tipi 18 25 10.12.2025 08:00:00 30.03.2026 08:50:43 30 10 TRABZON (105. Şube) 61-55 I (TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA - (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. Çığ Tehlikesi 24 29 7.01.2026 08:00:00 30.03.2026 08:50:43 31 10 TRABZON (105. Şube) 61-65 I, PD (61-78) İYA (ŞALPAZARI) - SİSDAĞI Kar ve Tipi 18 23 10.12.2025 08:00:00 30.03.2026 08:50:43 32 10 TRABZON (105. Şube) 61-74 I, PD (Şalpazarı-Sisdağı) (61-65) İl Y.Ayr.-(Tonya-Erikbeli) (61-73) İl Y.Ayr. Kar ve Tipi 8 18 10.12.2025 08:00:00 30.03.2026 08:50:43 33 10 TRABZON (105. Şube) 61-80 D, I, PD (Çal-Akçaabat)(61-76) İl Y. Ayr.-Düzköy-(Maçka-Torul)(885-01) D.Y. Ayr. Kar ve Tipi 3 24 10.12.2025 08:00:00 30.03.2026 08:50:43 34 10 BAYBURT (106. Şube) 29-26 I (GÜMÜŞHANE-BAYBURT)İL SN-(GÜMÜŞHANE-TRABZON)İL SN.(DAĞBAŞI YOLU) Kar ve Tipi 0 8 9.12.2025 15:00:00 30.03.2026 08:50:43 35 10 BAYBURT (106. Şube) 69-75 D, I (GÜMÜŞHANE - BAYBURT) (050-02) DYA - (BAYBURT - GÜMÜŞHANE) İL SN. Kar ve Tipi 19 31 9.12.2025 15:00:00 30.03.2026 08:50:43 36 10 BAYBURT (106. Şube) 915-01 D, I, PD (TRABZON - RİZE) (010-22) DYA - (TRABZON - BAYBURT) İL SN Kar ve Tipi 49 69 9.12.2025 15:00:00 30.03.2026 08:50:43 37 10 BAYBURT (106. Şube) 915-02 D, I (BAYBURT - TRABZON) İL SN. - (915-03) DYA (MADEN) Kar ve Tipi 1 9 9.12.2025 15:00:00 30.03.2026 08:50:43 38 11 VAN (111. Şube) 65-51 D, PD (Van-Siirt) İl Sınırı-Bahçesaray-Çatak (65-50) İl Y.Ayr. Kar ve Tipi 11 40 27.12.2025 08:55:00 30.03.2026 08:50:43 39 11 MUŞ (113. Şube) 49-02 D (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA Baraj Çalışması 5 28 3.03.2010 00:00:00 30.03.2026 08:50:43 40 11 HAKKARİ (114. Şube) 30-53 D, I, PD (HAKKARİ - ÇİĞLİ) (400-34) DYA - (YÜKSEKOVA - YAYLAPINAR) (30-25) İYA (DAĞLICA) Çökme 18 19 6.02.2026 16:00:00 30.03.2026 08:50:43 41 12 ERZURUM (122. Şube) 25-26 D, I ERZURUM (260-21) DYA - (KÖPRÜKÖY - HINIS) (955-06 / 955-07) D.Y.AYR. Kar ve Tipi 10 55 29.03.2026 20:30:00 30.03.2026 08:50:43 42 12 AĞRI (123. Şube) 965-07 D, I (IĞDIR - AĞRI) İL SN. - (ELEŞKİRT - TAŞLIÇAY (100-31 / 100-32) DYA (AĞRI) Kar ve Tipi 0 8 29.03.2026 23:00:00 30.03.2026 08:50:43 43 12 OLTU (124. Şube) 25-10 D, I (OLTU - GÖLE) (060-03) DYA - (ERZURUM - KARS) İL SN. Kar ve Tipi 34 47 10.01.2026 21:00:00 30.03.2026 08:50:43 44 12 OLTU (124. Şube) 36-54 I (SARIKAMIŞ-KARAURGAN)(36-53)İYA-(KARS-ERZURUM)İL SN.(GAZİLER YOLU) Kar ve Tipi 0 11 10.01.2026 21:00:00 30.03.2026 08:50:43 45 13 ALANYA (133. Şube) 07-33 D (ALANYA - GAZİPAŞA) (400-12) DYA - (ANTALYA - KONYA) İL SN. Heyelan 51 54 31.12.2025 14:30:00 30.03.2026 08:50:43 46 15 SAFRANBOLU (153. Şube) 37-50 D ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) Baraj Çalışması 4 9 20.12.2022 09:00:00 30.03.2026 08:50:43 47 15 CİDE (154. Şube) 010-09 D (BARTIN - KASTAMONU) İL SN. - (ŞENPAZAR) (759-01) DYA (CİDE) Heyelan 13 15 8.01.2026 09:20:00 30.03.2026 08:50:43 48 15 CİDE (154. Şube) 010-10 D ŞENPAZAR (759-01) DYA (CİDE) - KASTAMONU (765-01) DYA (İNEBOLU) Heyelan 49 50 28.02.2026 10:00:00 30.03.2026 08:50:43 49 18 KARS (181. Şube) 36-57 D, PD ((ARDAHAN - KARS) İL SN. - (KARS - SELİM) (957-01) DYA Kar ve Tipi 7 15 27.12.2025 14:30:00 30.03.2026 08:50:43 50 18 KAĞIZMAN (182. Şube) 965-05 I (KAĞIZMAN - TUZLUCA) (080-03) DYA - (KARS - IĞDIR) İL SN. Kar ve Tipi 20 25 29.03.2026 23:00:00 30.03.2026 08:50:43 51 18 KAĞIZMAN (182. Şube) 965-06 I (KARS - IĞDIR) İL SN. - (IĞDIR - AĞRI) İL SN. Kar ve Tipi 0 9 29.03.2026 23:00:00 30.03.2026 08:50:43 52 18 ARDAHAN (183. Şube) 75-51 I, PD (ARDAHAN-GÖLE) (955-03) DYA - (KARS-ARTVİN) İL SN. (ARDANUÇ YOLU) Kar ve Tipi 17 30 7.12.2025 02:30:00 30.03.2026 08:50:43

