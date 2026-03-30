Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkiinde polis servisi kaza yaptı. Feci kazada 1 polis şehit oldu, 16 polis yaralandı.

Bu sabah saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptı.

YAĞMUR YOLU KAYGANLAŞTIRDI

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LHU 912 plakalı polisleri taşıyan servis minibüsü ve EYG 499 plakalı otomobil kazaya karıştı. Polis minibüsü bariyerlere çarparak dururken, otomobil ise orta refüje uçtu.

Kuzey Marmara Otoyolunda polis servisi kaza yaptı: 1 şehit, 16 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Valilik açıklamasında, "Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1’i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

