Etimesgut Belediyesi'ne zimmet soruşturması! 4 gözaltı var
Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik zimmet soruşturmasında; belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay denetimleri sonucu Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş.'nin hesap bilgilerindeki usulsüzlükler üzerine Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Mutemet S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlusu H.B. hakkında zimmet suçundan soruşturma başlattı.
CHP'li Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Etimesgut Belediyesi'nde zimmet soruşturması gerçekleştirildi.
HESAPLAR İNCELENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Açıklama şöyle devam etti: "Bu kapsamda Sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K ve Etimkent A.Ş kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30.03.2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapılmış, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır."