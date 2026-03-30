Ticaret Bakanlığı, büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimlerde hallerdeki bazı işletmelerin Hal Kayıt Sistemi'ne düşük fiyat girişi yaptığını, çifte fatura ile kamu zararına yol açtığını tespit etti. İşletmeler hakkında cezai işlem başlatıldığını belirten Bakanlık, stokçuluğa yaptırımların süreceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler, hallerdeki bazı işletmelerde yapılan fatura oyununu ifşa etti. Bazı işletmelerin Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı tespit edildi.

Sebze meyvede cep yakan zammın sebebi çifte fatura’ oyunu çıktı! Bakanlık’tan hallere suçüstü

HAL İŞLEMLERİNDE ÇİFTE FATURA

Çifte fatura düzenlenmesi ile vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açan işletmelere yönelik cezai işlem başlatıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada söz konusu fiillerle kamu gelirlerinin zarara uğratıldığı, piyasada haksız rekabet ve fahiş fiyat ortamı oluşturulduğu belirtildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Açıklamada sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı şekilde yürütülmesi için hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

“FİYAT ŞİŞİRİLMESİNE YOL AÇILDI”

Açıklamada şöyle denildi: Büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hallerdeki bazı işletmeler tarafından HKS'ye gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı, bununla bağlantılı olarak çifte fatura düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edilmiştir. Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşılmıştır.

“STOKÇULUĞA YAPTIRIM DEVAM EDECEK”

İşletmeler hakkında Bakanlıkça gerekli cezai işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Ayrıca, kanunlara aykırı eylemleri tespit edilen bu firmalarla ilgili dosyalar, Bakanlığımız tarafından detaylı inceleme yapılmak üzere hemen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu başkanlıklarına iletilmiştir. Bakanlık olarak fahiş fiyat ve stokçuluk gibi her türlü eylemle mücadele ettiğimiz gibi yasa dışı her türlü girişime anında müdahale ederek gereken yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz.

