Muş’ta yaşayan engelli Ahmet Aydın, annesinin mezarını ziyaret edebilmek için talep ettiği akülü sandalyeye kavuştu. Mahalle Muhtarı Hasan Başaran ve Polis Memuru Mustafa Şahin’in desteğiyle mezara giden genç, duygulandırdı.

Malazgirt ilçesine bağlı Bulanık ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki engelli Ahmet Aydın, sosyal medya üzerinden ulaştığı Muhtar Hasan Başaran’dan akülü sandalye talebinde bulundu. Talebin ardından Ahmet Aydın ile iletişime geçen Muhtar Başaran’ın, "Bu akülü sandalyeyi ne için kullanacaksın?" sorusuna aldığı cevap duygulandırdı.

YARDIMSEVER POLİS HABERİ ALDIĞI GİBİ GÖNDERDİ

"Annemin mezarına gidip ziyaret etmek istiyorum" cevabının üzerine harekete geçen muhtar, Ahmet ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Yaşanan durumu, Ankara’da yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tanınan Polis Memuru Mustafa Şahin ile paylaşan Başaran, kısa sürede dönüş aldı. Mustafa Şahin, 45 dakika içerisinde bir akülü sandalye temin ederek kargo yoluyla Muş’a gönderdi.

BİRLİKTE MEZARA GİTTİLER

Akülü sandalyenin kendisine ulaşmasının ardından vakit kaybetmeden genci evinde ziyaret eden muhtar asla unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Sandalyenin kurulmasının ardından Başaran ve Aydın, evlerinin yakınındaki mezarlığa giderek anne Hazal Aydın’ın mezarını ziyaret etti, birlikte dua etti.

Yaşanan süreci anlatan Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, şu ifadeleri kullandı: "Ahmet kardeşimiz akülü sandalye istediğinde sebebini sorduğumda ‘annemin mezarına gidebilmek için’ demesi beni derinden etkiledi. Bu isteğe kayıtsız kalamazdık. Sağ olsun Polis Memurumuz Mustafa Şahin çok kısa sürede aracı temin etti. Bir gencin annesinin mezarına gidebilmesine vesile olmak her şeye değer."

"İÇİMDE UKDEYDİ"

Duygusal anlar yaşayan Ahmet Aydın ise "Annemin mezarına gidemiyordum, içimde hep bir ukdeydi. Bugün bu hayalimi gerçekleştiren Muhtarımız Hasan Başaran’a ve Polis Memuru Mustafa Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

