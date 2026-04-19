2 ilde ortak kabus! 13 kişi evde otururken aynı anda acillik oldu
Esenyurt’ta kendi başlarına evi ilaçlamaya kalkan aile facianın eşiğinden dönerken, Adıyaman’da marketten aldıkları yiyecekleri tüketen 6 arkadaş hastanelik oldu. Farklı illerde yaşanan ancak "zehirlenme" noktasında birleşen iki olayda toplam 13 kişi tedavi altına alındı.
- Esenyurt'ta bir aile, evde kendi imkanlarıyla ilaçlama yapınca 7 üyesi hastaneye kaldırıldı.
- Adıyaman'da ise 6 genç kız, marketten aldıkları yemek yüzünden gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt’ta bir aile, "kendi işimizi kendimiz görelim" deyip evi ilaçlamaya kalkınca az kalsın canından oluyordu.
Olay, Yeşilyurt Mahallesinde 3 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir aile, evde dün kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı.
7 ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Dün sabah saatlerinde evdeki 7 kişi rahatsızlandı. Rahatsızlanan aile üyeleri ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ailenin tedavileri sürerken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
BU KEZ ADRES ADIYAMAN
Esenyurt’un ardından bir zehirlenme haberi de Adıyaman’dan geldi. Gerger ilçesinde 6 arkadaş "marketten aldıkları yemek" yüzünden hastaneye kaldırıldı.
Fenalaşan ve yaşları 17-23 arasında değişen genç kızlar, Gerger İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada ilk kontrolleri yapılan genç kızlar, daha sonra Kahta Devlet Hastanesi’ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan genç kızların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.