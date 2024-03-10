Birinci ve dördüncü sıra Türkiye'den! Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu

2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. İstanbul 20 milyon 200 bin ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken, dördüncü sırada ise Antalya'nın olması dikkat çekti.

Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan bir köprü niteliği taşıyan İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Yapılan son araştırma ise İstanbul'un gözde kent olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İSTANBUL'A 20 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ

Piyasa araştırma şirketi Euromonitor International, 2023'te en çok ziyaret edilen şehirleri paylaştı, listenin zirvesinde İstanbul yer aldı. Geçtiğimiz yıl 20 milyon 200 bin ziyaretçinin tercihiyle ilk sırada yer alan İstanbul’u 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada takip etti.

ANTALYA DA LİSTEYE GİRDİ

Listenin dördüncü sırasında ise 15 milyon 700 bin ziyaretçi ile Antalya yer aldı. Fransa’nın başkenti Paris en çok ziyaret edilen beşinci kent olurken, Hong Kong 6'ncı sırada kendine yer buldu.

İSTANBUL'UN TERCİH EDİLMESİNİN NEDENLERİ

En çok ziyaret edilen şehirler sıralamasında birinci olan İstanbul'un, 2024 yılında da ziyaretçi sayısını artırması bekleniyor. 'Time Out' dergisi, İstanbul'un ilk sıraya yükselmesinin en önemli nedenlerini araştırdı ve şu şekilde sıraladı:

"ABD ve Kanada'dan gelen gezginler için vize şartlarını gevşetmesi, göz kamaştırıcı manzaraları, kültür zenginliği, alışveriş fırsatları, tarihi zenginliği, Asya ile Avrupa kültürünün harmanlanması."

DÜNYANIN YENİ GÖZDESİ DUBAİ

Dünyanın en çok ziyaret edilen üçüncü kenti olan Dubai'nin ise Burj Khalifa gibi etkileyici gökdelenleri, yaz sıcakları ve hayat tarzıyla öne çıktığı belirtildi. Geleneksel Arap kültürü ile modern kültür Dubai'de birleşirken, bu durumun son yıllarda daha popüler hale geldiği kaydedildi.

En çok ziyaret edilen 10 şehir ise şu şekilde:

İstanbul (Türkiye)

Londra (İngiltere)

Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

Antalya (Türkiye)

Paris (Fransa)

Hong Kong (Çin)

Bangkok (Tayland)

New York City (ABD)

Cancun (Meksika)

Mekke (Suudi Arabistan)