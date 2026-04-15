NASA’nın ‘Mars’taki Jazero kraterinin biyokimyasıyla aynı’ açıklamasıyla daha da ünlenen Türkiye’nin Maldivleri ‘Salda Gölü’, hem bilim turizmine hem de astrobiyoloji turizmine ev sahipliği yapma yolunda...

CEMAL EMRE KURT - Antik kentleri, doğal mirasıyla Türkiye’nin yükselen turizm merkezlerinden biri hâline gelen Burdur’da özellikle Salda Gölü son yıllarda uluslararası bilim dünyasının ilgini çekiyor. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, haziran ayında geniş katılımlı bir astrobiyoloji (uzayda yaşamın oluşumu) etkinliği düzenleneceğini söyledi. Bilgihan “NASA’dan ve üniversitelerden bilim insanları gelecek. İstanbul Teknik Üniversitesi üzerinden koordinasyonu sağlıyoruz. Kaliforniya Üniversitesinden de katılım olacak. Gökyüzü gözlemleri ve gençlere yönelik bilim etkinlikleri düzenleyeceğiz. Hedefimiz Salda’yı ‘bilim ve spor merkezi’ hâline getirmek” dedi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan: Salda Gölü bilim turizminin merkezi olacak

“DOĞA HARİKASI KORUNACAK”

Salda’da aşırı yoğunluk yerine kontrollü turizmi tercih ettiklerini dikkat çeken Bilgihan “Geçmişte 1 milyonları gördük ama biz nitelikli turizmi önemsiyoruz. Yılda yaklaşık 200-300 bin ziyaretçi geliyor. Güney Kore ve Rusya’dan yoğun ziyaretçi oluyor. Gençlerin ve öğrencilerin bölgeye çekilmesini hedefliyoruz. Kentte yaklaşık 3 bin 200 yatak kapasitesi bulunuyor. Ev pansiyonculuğu da gelişiyor. Benzinli araç girişini yasakladık. Elektrikli araçlar kullanılıyor. Jandarmanın atlı birlikleri görev yapıyor. Sigara ve mangal da yasak. Bu doğa harikasını korumak zorundayız. Salda’da kum da var, su da var. Bu yıl yağışlarla birlikte su seviyeleri çok iyi durumda. Yaklaşık 11 göletimiz dolmuş durumda. Bunun etkisini her noktada görüyoruz. Salda’da dört farklı noktadan da göle girilebiliyor” diye konuştu.

Bilgihan, bölgenin bir diğer önemli zenginliği Karacaören bölgesinin de orman yapısıyla Karadeniz’i andırdığını, Gölhisar hattının da etkileyici bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

“UZAY YOLCUSU SALDA’YA GİDİYOR”

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da Burdur’a davet edildiğini belirten Bilgihan “27 Nisan’da kendisini ağırlayacağız. Salda’ya götürmeyi planlıyoruz. Uzay yolculuğundan sonra mutlaka burayı görmesi lazım. Salda sadece doğa turizmiyle değil spor organizasyonlarıyla da öne çıkıyor. Geçen yıl triatlon yaptık. Bu yıl da duatlon düzenledik. Yaklaşık 460 sporcu katıldı” ifadelerini kullandı.

