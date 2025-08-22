Bursa'da hastanede ilginç anlar! Acile uçarak girdi, ortalığı birbirine kattı
Bursa'da bir martı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aciline uçarak giriş yaptı. Hastane koridorlarını adeta pist gibi kullanan martı, ortalığı birbirine kattı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uçarak acile giren martı, ortalığı birbirine kattı.
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında uçan martı, güvenlik görevlisini de epey uğraştırdı.
Hastane içinde köşe bucak kaçan martı, sonunda yakalanınca "acil servisteki en hızlı vaka" olarak kayıtlara geçti.
Renkli anlar vatandaşların yüzünü güldürdü. Martı ise güvenlik görevlisinin yardımıyla yeniden özgürlüğüne kavuştu.
