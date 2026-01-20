İhlas Haber Ajansı • Bursa
Bursa'da korkutan trafo yangını! Ekipler tam zamanında müdahale etti
Bursa'da bir trafoda patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki trafo, henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın kapladığı mahallede panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
