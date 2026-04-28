Çek çek sonu gelmedi! Tam 1200 metre... Hepsine el konuldu
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan gece denetiminde yasa dışı avcılıkta kullanılan 1200 metre uzatma ağı tespit edildi. İlgili kanun gereğince işlem yapıldı ve ağa el konuldu.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Eğirdir Gölü Hoyran bölgesinde yaptıkları denetimde kaçak avcılıkta kullanılan 1200 metre uzatma ağına el koydu.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, dün gece Eğirdir Gölü Hoyran bölgesinde su ürünleri denetimi yaptı.
EL KONULDU
Yapılan kontrollerde, kaçak avcılıkta kullanıldığı belirlenen toplam 1200 metre uzunluğundaki uzatma ağı tespit edilerek 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında el konuldu.
BALIKLAR GÖLE BIRAKILDI
Ağ içerisindeki balıklar ise canlı olarak tekrar göle bırakıldı.
