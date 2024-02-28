Çiçekli elbiseler, lüks mutfaklarda yapılan yemekler! "Geleneksel eş" hareketinin verdiği gizli mesaj

Gösterişli mutfaklarını paylaşan ve çiçekli elbiseler ile sosyal medyada oldukça ilgi gören bazı influencerlarla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayınlandı. Ev hallerinin güzel yanlarını paylaşan ve "itaatkar eş" profili çizen bu kullanıcılar 1950'li yıllardaki "geleneksel eş" kavramının yayılmasını amaçlıyor.

Etkileyici kır evlerinde güzel görünümlü influencerların hesaplarına rastlamışsınızdır. Çoğunluğu ev hanımı olan bu influencerlar, sabahtan akşama kadar yaptıkları ev işlerini bir içeriğe dönüştürerek takipçilerine ipuçları veriyor.

DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA YAYINLANDI

Kıyafetlerinden en dekorasyonuna kadar özel bir konsept oluşturan sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları oldukça ilgi görüyor. Bu kullanıcılarla ilgili ilginç bir araştırma yayınlandı.

1950'LERE GÖNDERME

Euronews'te yer alan haberde, kadınların bu güzel çiçekli kıyafetleri masumca görülebilir fakat bu paylaşımların altındaki mesaj, 1950'li yıllardaki kadınlar gibi birçok kişinin, kocalarına itaat etmesi ve evcil olmalarını sağlamak; yani anti-feministlik etkisi.

"GELENEKSEL EŞ HAREKETİ"

Stratejik Diyalog Enstitüsü araştırmacısı Cécile Simmons, Euronews Culture'a şöyle konuştu: "Geleneksel eş hareketi, kocalarına itaat ederek ve evcimenliği teşvik ederek geleneksel cinsiyet normlarına dönüşü savunan kadınların oluşturduğu uluslararası bir harekettir."

6 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI

Hareket, yaklaşık 6 yıl önce sosyal medya platformlarında ortaya çıktı ve Reddit'te, yani "Kırmızı Hap" adlı anti-feminist bir başlık aracılığıyla popülerlik kazandı. Daha sonra geleneksel ev hanımları Instagram gibi diğer ana akım sosyal medya platformlarında ortaya çıktı.

HAREKETİN EKONOMİK BOYUTU

Geleneksel eş hareketinin ekonomik yönü de var. 1950'lerde bir ev hanımı olarak yaşayabilmek için, bir hanenin tek maaşla geçimini sağlaması gerekiyor; bu, küresel yaşam krizinin maliyeti göz önüne alındığında birçok insan için zor gibi görünüyor.