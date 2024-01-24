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    Daha önce keşfedilmemişti: 'İmparator penguenler' Güney Kutbu'ndan çıktı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Penguenler, buzul kaybı nedeniyle yaşam ve üreme alanlarını değiştirmeye başladı. Daha önce keşfedilmemiş 4 yeni imparator penguen kolonisi Güney Kutbu'nda ortaya çıktı.

    Daha önce keşfedilmemişti: &#039;İmparator penguenler&#039; Güney Kutbu&#039;ndan çıktı
    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), Güney Kutbu'nda uydu aracılığıyla yaptığı gözlemler sonucunda 4 yeni imparator penguen kolonisi keşfetti. BAS'tan yapılan açıklamaya göre, değişen buzul şartları nedeniyle kolonilerin yer değiştirdiği, bu kapsamda yeni üreme alanlarının uydularla takip edildiği belirtildi.

    DAHA ÖNCE KEŞFEDİLMEMİŞTİ

    Bilinen kolonilerin 30 kilometreden fazla yer değiştirdiği kaydedilen açıklamada, uydularla yapılan gözlem sırasında daha önce keşfedilmemiş 4 yeni imparator penguen kolonisine rastlandığı ifade edildi.

    Daha önce keşfedilmemişti: 'İmparator penguenler' Güney Kutbu'ndan çıktı

    Açıklamada, keşfedilen yeni kolonilerden birinin daha önce yok olduğu tespit edilen Halley Körfezi kolonisinin yeniden toparlanmasıyla oluştuğu ve MacDonald Buz Dağlarında yaşadığı kaydedildi.

    SAYILARI 66'YA YÜKSELDİ

    Koloninin yeni yerinin eski yerinden 30 kilometre doğuda olduğu ve yavrularını Brunt bölgesinde dünyaya getirdikten sonra buraya geldiği de açıklamada yer aldı. Yeni kolonilerin keşfiyle Güney Kutbu'ndaki imparator penguen koloni sayısı 66'ya yükseldi.

    Daha önce keşfedilmemişti: 'İmparator penguenler' Güney Kutbu'ndan çıktı

    NÜFUSLARI TEHLİKEDE

    Açıklamada yeni keşiflere rağmen imparator penguen nüfusunun tehlike altında olduğu belirtilen açıklamada, gözlemci yeni kolonilerin 3'ünde nüfusun 1000 penguenin altında olduğuna işaret edildi.

    Açıklamaya göre, son 45 yılın en düşük 4 buzul seviyesi 2016 ila 2023 yılları arasında kaydedilirken, daha sağlam buzul zeminleri tercih eden imparator penguenler yaşam ve üreme alanlarını değiştirdi. Ancak tüm kıtaya yayılan buzul kaybı nedeniyle göç mesafeleri de uzadı.

    Daha önce keşfedilmemişti: 'İmparator penguenler' Güney Kutbu'ndan çıktı

    İmparator penguenler, kıyılardaki buzullarda yaşarken üremek için çoğunlukla yaşamanın zor olduğu bölgeleri seçiyor. Bu nedenle üreme alanlarındaki koloniler uyduyla takip ediliyor.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Güney KutbuPenguen
    Haberler > Yaşam > Daha önce keşfedilmemişti: 'İmparator penguenler' Güney Kutbu'ndan çıktı
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