İhlas Haber Ajansı
Dayak ortasında evlilik teklifi! Panik anları mutlulukla bitti
Samsun’da bir genç, sevgilisine evlilik teklif etmek için sıra dışı bir plan yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte sahte bir kavga kurgulayan genç, yaşanan kısa süreli panik ve şaşkınlığın ardından sürpriz teklifini yaptı. Şoku atlatan genç kızın “evet” cevabını verdi.
Kaydet
Yaşam 11 dk önce
Bir genç, sevgilisine kurgulanmış bir kavga sonrası meşalelerle sürpriz bir evlilik teklifi yaparak olumlu cevap aldı.
- Bir genç, sevgilisine evlilik teklifi için kurgusal bir kavga senaryosu düzenledi.
- Organize edilen kavgada genç kız büyük şok yaşadı.
- Kavganın büyümesi üzerine diğer arkadaşlar meşalelerle yola çıktı.
- Genç adam, bu sürprizle sevgilisine evlenme teklifi yaptı.
- Genç kız teklife "evet" cevabını verdi.
- İlginç evlilik teklifi anbean kayıt altına alındı.
0:00 0:00
1x
Bir genç, sevgilisine evlilik teklif etmek için ilginç bir yönteme başvurdu.
KAVGA VAR SANDI
Arkadaşlarıyla organize olan genç, sevgilisi ile gezdiği sırada yoldan geçen birkaç kişinin fiziksel saldırısına uğradı. Bir süre devam eden arbedede genç kız büyük şok yaşadı.
İKİNCİ ŞOK…
Kavganın büyümesi üzerine olay yerindeki diğer arkadaşlar da ellerinde meşalelerle yola çıkarken, genç kız bu sefer ikinci bir şok yaşadı. Kısa süre önce birkaç kişiden dayak yiyen sevgilisinden evlilik teklifi alan genç kız, bu soruya "evet" diye cevap verince tüm arkadaşlar büyük sevinç yaşadı.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Genç çiftin ilginç evlilik teklifi, o sırada olay yerinde bulunan başka bir arkadaşları tarafından anbean kayıt altına alındı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR