Samsun’da bir genç, sevgilisine evlilik teklif etmek için sıra dışı bir plan yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte sahte bir kavga kurgulayan genç, yaşanan kısa süreli panik ve şaşkınlığın ardından sürpriz teklifini yaptı. Şoku atlatan genç kızın “evet” cevabını verdi.

Dayak ortasında evlilik teklifi! Panik anları mutlulukla bitti

KAVGA VAR SANDI

Arkadaşlarıyla organize olan genç, sevgilisi ile gezdiği sırada yoldan geçen birkaç kişinin fiziksel saldırısına uğradı. Bir süre devam eden arbedede genç kız büyük şok yaşadı.

İKİNCİ ŞOK…

Kavganın büyümesi üzerine olay yerindeki diğer arkadaşlar da ellerinde meşalelerle yola çıkarken, genç kız bu sefer ikinci bir şok yaşadı. Kısa süre önce birkaç kişiden dayak yiyen sevgilisinden evlilik teklifi alan genç kız, bu soruya "evet" diye cevap verince tüm arkadaşlar büyük sevinç yaşadı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Genç çiftin ilginç evlilik teklifi, o sırada olay yerinde bulunan başka bir arkadaşları tarafından anbean kayıt altına alındı.

