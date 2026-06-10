Şanlıurfa’da bir unlu mamuller işletmesinde yapılan denetimde skandal görüntüler ortaya çıktı. Tatlıların içinden böcek çıkarken, antepfıstıklı diye satılan ürünlerde yerfıstığı kullanıldığı belirlendi. Halk sağlığını tehlikeye atan işletme mühürlenirken, 132 bin lirayı aşkın para cezası kesildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle birlikte Konuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Konuklu Unlu Mamulleri isimli işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde mide bulandıran manzara! İçlerinden böcek çıktı

TATLININ İÇİNDEN BÖCEK ÇIKTI

Denetim sırasında ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmediği, üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara başvurulduğu tespit edildi. Tatlının içerisinden ise böcek çıktığı belirlendi.

Denetimde mide bulandıran manzara! İçlerinden böcek çıktı

ANTEPFISTIĞI YERİNE YERFISTIĞI

Ekiplerin incelemelerinde, içerisinde antepfıstığı olduğu belirtilen bazı ürünlerde Antepfıstığı yerine yerfıstığının kullanıldığı belirlendi. Halk sağlığını riske atan usulsüzlükler nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimde mide bulandıran manzara! İçlerinden böcek çıktı

132 BİN LİRADAN FAZLA CEZA

Denetim raporları doğrultusunda işletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası uygulanırken, faaliyetlerine son verilerek iş yeri mühürlendi.

Denetimde mide bulandıran manzara! İçlerinden böcek çıktı

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