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Doğu Anadolu'da doğalgaz sevinci! "Gelmesini çok istiyoruz, kömür artık çok pahalı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doğu Anadolu'da bölge halkını sevindirecek bir altyapı gelişmeyi yaşandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok mahallede doğalgaz altyapı planlama çalışmaları çerçevesinde, hat döşeme işlemleri başladı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Öztekin, "Doğalgazın bu sene mahallemize gelmesini çok istiyoruz. Kömür artık çok pahalı, alamıyoruz" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl 5 mahallede doğalgaz altyapı planlama çalışmaları çerçevesinde Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok TOKİ evlerinde kazı ve hat döşeme işlemleri başladı.

Doğu Anadolu'da doğalgaz sevinci!

BİRÇOK MAHALLEDE DOĞALGAZ SEVİNCİ YAŞANIYOR

Bu yıl içerisinde ilçeye bağlı toplam 5 mahallede doğalgaz hattı döşenecek. Geçtiğimiz hafta Güngör Mahallesi'nde başlayan doğalgaz altyapı çalışmaları, kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi.

Ardından Esentepe Mahallesi'nde yer alan Pizok TOKİ konutlarında da ekipler sahaya inerek çalışmalara başladı. Halihazırda 3 mahallede aktif olarak doğalgaz çalışmaları devam ederken, kalan iki mahallede de ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından çalışmaların kısa süre içinde başlatılacağı belirtildi.

Doğu Anadolu'da doğalgaz sevinci!

"DOĞALGAZI ÇOK İSTİYORUZ, KÖMÜR ARTIK PAHALI"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Öztekin, "Doğalgazın bu sene mahallemize gelmesini çok istiyoruz. Kömür artık çok pahalı, alamıyoruz. Birçok TOKİ konutuna hat çekildi, biz de evimize kombi taktırdık. Sadece doğalgaz gelsin diye bekliyoruz. İnşallah bu sene gelir. Bu çalışmalardan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğalgaz yetkilileri ise doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının, planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ve güvenli bir şekilde tamamlanmasının ardından doğalgaz kullanımının kademeli olarak devreye gireceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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