Dron korkusuyla traktörün altına saklanan baba konuştu: İlaçla virüs yayacak sandım

Antalya'da oğlunun yanına gönderdiği dronu görünce korkup traktörün altına saklanmaya çalışan baba, görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. O anlarda dronun ilaç sıkıp virüs bulaştıracağını sandığını belirten baba, çok konuşulan anları anlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Hilmi Tunahan Karakaş, yeni aldığı dron ile çiftçi babasına şaka yapmak istedi. Babasına "Dron saldırıları oluyor ve ilk köylerden başlıyorlar. Onları görürsen iyi geçin" diyen Karakaş, sonrasında dronu çalıştırarak babasının yanına yolladı.

TRAKTÖRÜN ALTINA SAKLANDI

Dronu görünce neye uğradığını şaşıran baba, bir süre adeta donakaldı. Oğlunun söyledikleri aklına gelince yere yatan baba, sonrasında yavaş yavaş traktörün altına saklandı. Bu sırada yanında bulunan akrabası da Mehmet Karakaş'ın yaptıklarını görünce aynı şekilde yere yattı.

VİDEO VİRAL OLDU, BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Babasının saklandığını gören genç, dronu bu sefer traktörün altına kadar gönderdi. Korkusu daha da artan baba, cep telefonuyla yanına gelen dronu çekmeye başladı. Bu sırada dron traktöre çarpıp yere düşünce oğlunun şaka yaptığını anlayan baba derin bir 'oh' çekti. O anları sosyal medyada paylaşan gencin videosu ise viral oldu, binlerce kez izlendi.

"CANLI YAYINDAN YARDIM İSTEDİM"

Baba Mehmet Karakaş, traktörün altındayken yardım istemek için sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını belirterek, "Bana öncesinden, 'dron görürsen saldırı anında yere yat' demişti. Bahçede çalışırken dronun nereden geldiğini anlayamadım. Bir baktım karşımda. İlaçla virüs salıyor da demişlerdi. Traktörün römorkunun altına girip görsünler ve beni kurtarsınlar diye canlı yayın açtım" dedi.

Mehmet Karakaş, oğluyla sürekli şakalaştığını ve bunu bir saygısızlık olarak görmediğini söyledi.

"DRONU GÖRÜNCE ŞOK OLDU"

Şakanın mimarı Hilmi Tunahan Karakaş ise şunları söyledi:

"Dronu görünce şok oldu. Sonra benim söylediklerim aklına geldi ve yere yattı. Ona 'dron görürsen yere yat ve seni görmesin. Görürse drona da vurma, yoksa ilaç sıkıp seni öldürür ya da bayıltır' demiştim. Bunların hepsi aklında canlanmış. O yerdeydi ben de gülmekten yere yattım çünkü çok komikti."

"KEŞKE HER BABA OĞUL BÖYLE OLSA"

Babasıyla arkadaş gibi olduklarını söyleyen Karakaş, "Sürekli birbirimizle konuşuyoruz ve arkadaş gibiyiz. Babam bundan rahatsız olmadığı için saygısızlık olarak görmüyorum. Babam şu an çok mutlu ve 'çok güzel olmuş' diye telefonlar alıyor. Herkesin yüzünü güldürdü. Keşke her baba oğul böyle olsa" diye konuştu.