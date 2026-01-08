Edirne’nin Havsa ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli sağanak, Abalar Köyü’nde yaşamı felç etti. Ev ve ahırların sular altında kaldığı köyde vatandaşlar temizlik çalışmasına başlarken, aynı bölgede kontrolden çıkan bir minibüs sulama kanalına düşerek facianın eşiğine geldi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, Abalar Köyü’nde ciddi zarara yol açtı. 3 ev ve 3 ahırın sular altında kaldığı köyde, ev eşyaları ile ahırlarda depolanan yem ve tarım aletleri zarar gördü.

Edirnede sağanak kabusu: Evler ve arabalar suya gömüldü, 2 kişi son anda kurtarıldı

Köy sakinlerinden Mehmet Arda, su baskınlarının hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, kendi imkanlarıyla temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Edirnede sağanak kabusu: Evler ve arabalar suya gömüldü, 2 kişi son anda kurtarıldı

MİNİBÜS SUYA GÖMÜLDÜ

Sağanak ayrıca yol güvenliğini de tehdit etti. Abalar Köyü yakınlarında kontrolden çıkan bir minibüs, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Edirnede sağanak kabusu: Evler ve arabalar suya gömüldü, 2 kişi son anda kurtarıldı

İçerisinde sürücü ve bir işçinin bulunduğu minibüs, kanalın yüksek debisi nedeniyle yarı gömülü hâle geldi. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle iki kişi saniyelerle kurtarıldı.

Edirnede sağanak kabusu: Evler ve arabalar suya gömüldü, 2 kişi son anda kurtarıldı

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen sürücü ve işçi, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Edirnede sağanak kabusu: Evler ve arabalar suya gömüldü, 2 kişi son anda kurtarıldı

Bölgede sağanak etkisini sürdürürken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası