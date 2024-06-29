Egzozdan çıkan gaz bir cana mal oldu! Garajda hayatını kaybetti

Bursa'da kapalı garajda otomobilini çalıştırıp içinde uyuyan kişi, egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde evinin altında bulunan kapalı garaja aracını park eden 36 yaşındaki Alpaslan Yıldırım, klimayı açtı ve aracın içerisinde uyudu.

YAKINLARI ARAÇ İÇERİSİNDE BULDU

Yıldırım'dan haber alamayan yakınları garaja geldiklerinde otomobilin çalıştığını, Yıldırım'ın da aracın içinde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alpaslan Yıldırım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.