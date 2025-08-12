El sabununda ölümcül bakteri! Raflardan toplatılıyor

ABD ve Porto Riko’da satılan popüler bir tıbbi el sabunu markası, ürünlerinde antibiyotiklere dirençli ve ölümcül olabilen bakteri tespit edilmesi üzerine acil olarak geri çağrıldı.

DermaRite tarafından üretilen DermaKleen, DermaSarra, KleenFoam ve PeriGiene isimli dört ürün türünde yapılan testlerde, Burkholderia cepacia adlı mikrobiyal kontaminasyona rastlandı.

İlgili Haber Eti Maden'den AQUABOR markalı sıvı sabun geliyor

CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri), bu bakterinin özellikle bağışıklığı zayıf hastalarda hayatı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabileceğini vurguladı.

TÜRKİYE'DE SATILIYOR MU?

Söz konusu ürünlerin Amazon, eBay, AliExpress gibi uluslararası satış yapan e-ticaret platformları üzerinden, satıcı ülke kısıtlaması kaldırılmışsa Türkiye’ye kargo seçeneğiyle gönderilebilmeleri teknik olarak mümkün.

HASTANELERDE VE BAKIM EVLERİNDE KULLANILIYORDU

Geri çağrılan ürünler, hastaneler, bakım evleri ve sağlık merkezlerinde reçetesiz olarak kullanılan antiseptik sabunlar. Şirket, kontamine ürünlerin bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara ya da onlarla temas edenlere ulaşmış olabileceğini açıkladı.

CDC’ye göre B. cepacia; su, toprak, kontamine yüzeyler, medikal cihazlar ve kişiden kişiye temas yoluyla bulaşabiliyor. Özellikle kistik fibrozis ve kronik akciğer hastalığı olan kişilerde ciddi solunum yolu enfeksiyonları, ateş, yorgunluk ve sepsis riskini artırıyor.

Sağlıklı bireylerde dahi, ciltteki küçük kesikler bakterinin giriş noktası olabiliyor ve lokal enfeksiyonlara yol açabiliyor.

ŞİRKETTEN ACİL UYARI

DermaRite, distribütörleri ve müşterilerini e-posta ile bilgilendirerek mevcut stokların derhal kontrol edilmesini ve etkilenen ürünlerin imha edilmesini istedi. Tam ürün listesi şirketin resmi internet sitesinde yayınlandı.

CDC, özellikle yaralara bakmadan veya tıbbi cihazlara dokunmadan önce ellerin mutlaka temizlenmesini, yaraların steril olmayan suyla temasından kaçınılmasını ve sağlık ortamlarında günlük oda temizliğine izin verilmesini tavsiye etti.