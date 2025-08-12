Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > El sabununda ölümcül bakteri! Raflardan toplatılıyor

El sabununda ölümcül bakteri! Raflardan toplatılıyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
El sabununda ölümcül bakteri! Raflardan toplatılıyor
Yaşam Haberleri  / Dış Haberler

ABD ve Porto Riko’da satılan popüler bir el sabunu markasında, bağışıklığı zayıf kişilerde ölümcül olabilen bakteri tespit edildi. Hastanelerde dahi kullanılan ürünler acil olarak geri çağrılırken, uzmanlar Türkiye’ye de ulaşabileceği konusunda uyardı.

ABD ve Porto Riko’da satılan popüler bir tıbbi el sabunu markası, ürünlerinde antibiyotiklere dirençli ve ölümcül olabilen bakteri tespit edilmesi üzerine acil olarak geri çağrıldı.

DermaRite tarafından üretilen DermaKleen, DermaSarra, KleenFoam ve PeriGiene isimli dört ürün türünde yapılan testlerde, Burkholderia cepacia adlı mikrobiyal kontaminasyona rastlandı.

CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri), bu bakterinin özellikle bağışıklığı zayıf hastalarda hayatı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabileceğini vurguladı.

TÜRKİYE'DE SATILIYOR MU?

Söz konusu ürünlerin Amazon, eBay, AliExpress gibi uluslararası satış yapan e-ticaret platformları üzerinden, satıcı ülke kısıtlaması kaldırılmışsa Türkiye’ye kargo seçeneğiyle gönderilebilmeleri teknik olarak mümkün.

HASTANELERDE VE BAKIM EVLERİNDE KULLANILIYORDU

Geri çağrılan ürünler, hastaneler, bakım evleri ve sağlık merkezlerinde reçetesiz olarak kullanılan antiseptik sabunlar. Şirket, kontamine ürünlerin bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara ya da onlarla temas edenlere ulaşmış olabileceğini açıkladı.

CDC’ye göre B. cepacia; su, toprak, kontamine yüzeyler, medikal cihazlar ve kişiden kişiye temas yoluyla bulaşabiliyor. Özellikle kistik fibrozis ve kronik akciğer hastalığı olan kişilerde ciddi solunum yolu enfeksiyonları, ateş, yorgunluk ve sepsis riskini artırıyor.

Sağlıklı bireylerde dahi, ciltteki küçük kesikler bakterinin giriş noktası olabiliyor ve lokal enfeksiyonlara yol açabiliyor.

ŞİRKETTEN ACİL UYARI

DermaRite, distribütörleri ve müşterilerini e-posta ile bilgilendirerek mevcut stokların derhal kontrol edilmesini ve etkilenen ürünlerin imha edilmesini istedi. Tam ürün listesi şirketin resmi internet sitesinde yayınlandı.

CDC, özellikle yaralara bakmadan veya tıbbi cihazlara dokunmadan önce ellerin mutlaka temizlenmesini, yaraların steril olmayan suyla temasından kaçınılmasını ve sağlık ortamlarında günlük oda temizliğine izin verilmesini tavsiye etti.

Kaynak: Dış Haberler

Ordu’da boğulma faciası: Acı son iki gün arayla geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boynunuzda şişlik varsa dikkat! O belirtiyi hafife almayın ve doktora koşun... - YaşamBoynunuzda şişlik varsa dikkat! O belirtiyi hafife almayın ve doktora koşun...Her yıl mutlaka gidiyorlar! Toros Dağları'nda yaşayan Yörük geleneği yüzyıllardır devam ediyor - YaşamHer yıl mutlaka gidiyorlar! Toros Dağları'nda yaşayan Yörük geleneği yüzyıllardır devam ediyorHer gördüğünüzü Türk bamyası sanmayın! Sarı altına Afrika’dan taklit çıktı - YaşamTescilli sarı altına Afrika’dan taklit çıktıAnkara'da yangına 'bilinçli çıkarıldı' iddiası! Polis ekipleri harekete geçti - YaşamAnkara'da yangına 'bilinçli çıkarıldı' iddiası!Herkes kar yağışı sandı, yer bembeyaz oldu! Milyonlarcası yere düştü: Ölüm danslarını yaptılar - YaşamHerkes kar yağışı sandı! Yer bembeyaz olduYangın kahramanları alevlerin arasından aldı! Kaplumbağa ve köpek yavrusu son anda kurtarıldı - YaşamKaplumbağa ve köpek yavrusu alevlerden son anda kurtarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...