Elazığ'da görenleri şaşkına çevirdi! Tam 1 metre 74 santimetre ve 82 kilogram...

Elazığ'da 1 metre 74 santimetre ve 82 kilogram ağırlığında olan dev orkinosu görenler gözlerine inanamadı. Orkinosun kilosunun 250 liradan satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Elazığ'da bir balıkçı dükkanı önünde sergilenen dev orkinos, görenleri şaşkına çevirdi. Saroz körfezinde balıkçıların avladığı orkinos tam 1 metre 74 santimetre uzunluğun ve 82 kilogram ağırlığında.

Dev orkinos yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Dev balığı görmek için sıraya giren vatandaşlar, orkinosu şaşkınlıkla izleyerek fotoğrafını çekti. Orkinosun kilosunun 250 liradan satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Orkinosun Saroz körfezinde yakalandığını ifade eden balıkçı Ramazan Erdoğan, “Balığımız 82 kilo ağırlığında ve 1 metre 74 santimetre uzunluğunda. Tezgahımız da sergiliyoruz. Kilosu 250 liradır. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle ilk defa gören vatandaşlar çok şaşırıyor. Resim çektirmek için çaba gösteriyorlar" dedi.