Antalya'nın Manavgat ilçesinde denetimde durdurulan elektrikli bisikletin tescilsiz olduğu ve sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Şahsa toplam 126 bin TL para cezası verildi.

Manavgat ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz gün Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde, Manavgat Kaymakamlık Konağı önünde gerçekleştirilen motosiklet denetimleri sırasında bir elektrikli bisiklet durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde elektrikli bisikletin tescilinin bulunmadığı, sürücüsünün ise sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Elektrikli bisiklet deyip geçmeyin! 126 bin TL para cezası kesildi

126 BİN TL CEZA ÖDEYECEK

Sürücünün, elektrikli bisiklet için tescil ve sürücü belgesi gerekmediği yönündeki ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Kural ihlalleri nedeniyle elektrikli bisikletin tescilsiz olmasından 46 bin TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve araç sahibine sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 126 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, trafikten men edilen elektrikli bisiklet yediemin otoparkına çekildi.

