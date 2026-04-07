Dünkü duruşmada "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır" diyen İmamoğlu hakkında soruşturması başlatılırken bugün de mahkeme savcısı İmamoğlu'na tepki gösterdi. Savcı, "Yargılamayı gölgelemek adına beyanlardan vazgeçin. Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz" diyerek tepki gösterdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 89'u tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 17. duruşması bugün görülüyor.

İMAMOĞLU'NA BİR SORUŞTURMA DAHA

Dünkü duruşmada İmamoğlu "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır" demişti. Bu sözlerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" duruşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

"HADDİNİZİ BİLDİRİRİZ"

Bugünkü duruşmanın gündeminde de İmamoğlu'nun soruşturma başlatılan skandal sözleri vardı. Mahkeme Savcısı, Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek "Beyanlarınıza dikkat edin. İddia makamı olarak söylemlerinizi kabul etmiyoruz. Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz" dedi.

Ekrem İmamoğlu

"BU BEYANLARDAN VAZGEÇİN!"

İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin araya girerek "Böyle bir şey diyemez sayın başkan" ifadelerini kullanırken savcı ise "Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına beyanlardan vazgeçin" şeklinde tepki gösterdi.

