Sinop'ta yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakaladığı görüntüler gündem olan Şenel Yılmaz’a Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından para cezası kesildi. Yılmaz, cezayı hak etmediğini belirterek itiraz edeceğini ifade etti.

Erfelek’e seyir halinde olan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz’ın yolda yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Araçtan inen Yılmaz, sürüden ayrılan yavru bir domuzu kısa süreli kovalamaca sonucu eliyle yakaladı. Şenel Yılmaz'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise söz konusu olayla ilgili inceleme başlattı.

PARA CEZASI KESİLDİ

İnceleme sonucunda Yılmaz’a, yaban hayvanını yakalayıp sürüsünden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira ceza kesildi.

Şenel Yılmaz

CEZAYA İTİRAZ EDECEK

Cezaya itiraz edeceğini açıklayan Şenel Yılmaz, yaşananların yanlış değerlendirildiğini savunarak şunları söyledi:

"Yaklaşık iki haftayı geçti, köyümden Erfelek’e gidiyordum. Yolda domuz sürüsüyle karşılaştım. Yavrudan biraz büyük bir domuzu yakaladım, yola getirdim ve ısırabilir diye yanımdan uzağa bıraktım. Sonrasında da sürünün gittiği yöne doğru saldım, ailesinin peşine gitti. Silah yok, bıçak yok, avlanma yok. Buna rağmen Doğa Koruma’dan 14 bin 900 küsur liralık ceza geldi. Erken ödersem 11 bin küsur liraya düşüyor ama ben bu cezayı hak etmedim. Videolarda da her şey açıkça görülüyor. İtirazımı yapacağım"

Yetkililer, yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür davranışların hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturduğunu vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası