Kayseri’de sabaha karşı başlayan kar yağışı, cadde, sokak, parklar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Vatandaşlar iş yeri ve araçlarını temizlerken, belediye ekipleri de yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti. Erciyes’te ise kar kalınlığı 190 santimi buldu.

Erciyes'te 2 metreye yakın kar var! Kayseri'de yağış yeniden başladı

EKİPLER YOLLARI AÇIK TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

ERCİYES'TE 2 METRE KAR VAR

Yağışın etkili olduğu Erciyes'te de kar kalınlığının 190 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

