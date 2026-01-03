İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de kayıp olarak aranan çocuk oyun oynarken bulundu
Eskişehir’de saatlerdir aranan 11 yaşındaki Muhammed Ali’den gelen haber yürekleri rahatlattı. Kayıp ihbarının ardından polis ekipleri alarma geçerken, küçük çocuk evinden yalnızca 100 metre uzaklıktaki komşunun evinde arkadaşıyla oyun oynarken bulundu.
Eskişehir'de yaşayan 11 yaşındaki Muhammed Ali Ç., öğlen saatlerinde evden çıktı. Ancak akşam saatlerine kadar çocuk eve gelmeyince endişeli ailesi, kayıp ihbarında bulundu.
Çocuğun bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, mahalledeki güvenlik kameraları kontrol edildi.
BABASI OYUN OYNARKEN BULDU
Muhammed Ali Ç.'yi saat 18.45 sıralarında babası buldu.
Küçük çocuğun kayıp olarak arandığı süre boyunca Hacı Hafız Sokak'taki komşunun evinde arkadaşıyla oyun oynadığı öğrenildi.
