ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına, 18 yaşındaki oğlunun kayıp olduğu gerekçesiyle katılan Ayşe Arslan, dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Arslan’ın, “Çeteler aklını bulandırdı, onu suçta kullanacaklar” sözleriyle aradığı oğlu Enes Mekselina Arslan’ın, Edirne’de bir kurşunlama olayıyla bağlantılı olarak yakalandığı ve gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir işyerine yönelik silahlı saldırı olayı aydınlatıldı. Yapılan incelemelerde, işyerine bir araçtan ateş açıldığı, saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka taşıdığı belirlendi. Araç, daha sonra bir hastane otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

8 KİŞİ YAKALANDI

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve Edirne’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İlk operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında, illegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli daha Edirne’de yakalandı. Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, toplam gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

ESRA EROL’DA ARADIĞI OĞLU DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin kimliği ise şaşırttı. Sabah’ta yer alan habere göre, kurşunlama olaylarında “tetikçi” olarak kullanıldığı iddia edilen şüphelinin, Esra Erol’un programına çıkarak oğlunu arayan Ayşe Arslan’ın oğlu Enes Mekselina Arslan olduğu belirlendi.

Esra Erol’da aranıyordu! Oğlu kurşunlama olayında şüpheli çıktı

Arslan’ın Edirne üzerinden yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken yakalandığı ortaya çıktı.

ANNE YAYINDA İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Anne Ayşe Arslan, programa katıldığı canlı yayında, oğlu Enes Mekselina Arslan’ın 7 Kasım tarihinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını belirtmişti. Enes’in kaybolduğu gün, Serenay D. ve Fırat Ç. ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.

Canlı yayında iddialarda bulunan Arslan, 28 yaşındaki Fırat Ç.’nin, oğlundan ve Serenay D.’den yaşça büyük olduğunu, gençleri kandırdığını ileri sürmüş, söz konusu kişinin tetikçilik yaptığını ve suçu yaşı küçük olanlara yıkmaya çalıştığını iddia etmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

