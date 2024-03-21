Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi! 'Tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım...'

Antalya'da alevler yükselen ve kısa sürede küle dönen gecekonduda yaşayan yaşlı kadın, evini ve tüm eşyalarını kaybetti. 64 yaşındaki Hanım Dağlı, "Amelelik yaparak, tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir gecekonduda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hanım (64) ve Şaban Dağlı (63) çiftinin yaşadığı evden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, evde bulunan çift kendini sokağa attı.

BÜTÜN EŞYALAR KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda tüm odalara yayılırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası söndürülen yangında gecekondu ve içerisindeki tüm eşyaları küle döndü. Dağlı çifti ise evlerinin yanışını gözleri dolarak izledi.

"TIRNAKLARIMLA KAZIYA KAZIYA YAPMIŞTIM EVİMİ"

Ev sahibi Hanım Dağlı, "Balkondaydım, o sırada oğlum aradı, evden duman çıktığını söyledi. Arkamı dönüp baktığımda alevler evin her tarafına sıçramıştı. Nasıl yandığını bilmiyorum. Ev tamamen yandı ve hiçbir şeyim kalmadı" dedi.

Kalacak yerleri olmadığını söyleyen Dağlı, "Amelelik yaparak tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi. Yardım ederlerse sevinirim ama etmezlerse de çadır kurar orada kalırım. Tek geçim kaynağı eşimin emekli maaşı, başka da bir gelirimiz yok" ifadelerini kullandı.