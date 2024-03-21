Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Yaşam > Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi! 'Tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım...'

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi! 'Tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım...'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da alevler yükselen ve kısa sürede küle dönen gecekonduda yaşayan yaşlı kadın, evini ve tüm eşyalarını kaybetti. 64 yaşındaki Hanım Dağlı, "Amelelik yaparak, tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir gecekonduda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hanım (64) ve Şaban Dağlı (63) çiftinin yaşadığı evden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, evde bulunan çift kendini sokağa attı.

BÜTÜN EŞYALAR KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda tüm odalara yayılırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası söndürülen yangında gecekondu ve içerisindeki tüm eşyaları küle döndü. Dağlı çifti ise evlerinin yanışını gözleri dolarak izledi.

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi! 'Tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım...' - 1. Resim

"TIRNAKLARIMLA KAZIYA KAZIYA YAPMIŞTIM EVİMİ"

Ev sahibi Hanım Dağlı, "Balkondaydım, o sırada oğlum aradı, evden duman çıktığını söyledi. Arkamı dönüp baktığımda alevler evin her tarafına sıçramıştı. Nasıl yandığını bilmiyorum. Ev tamamen yandı ve hiçbir şeyim kalmadı" dedi.

Kalacak yerleri olmadığını söyleyen Dağlı, "Amelelik yaparak tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi. Yardım ederlerse sevinirim ama etmezlerse de çadır kurar orada kalırım. Tek geçim kaynağı eşimin emekli maaşı, başka da bir gelirimiz yok" ifadelerini kullandı.

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi! 'Tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım...' - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sadece 10 dakika yağdı, her yeri beyaza bürüdü! Adana'da hayatı felç eden yağış - YaşamAdana'yı dolu vurdu! 10 dakikada her yer beyaza büründüİftara rezervasyon yaptırıp gelmeyen müşteriler isyan ettirdi! ‘Ayıp diye bir şey var’ - Yaşamİftara rezervasyon yaptırıp gelmeyenlere isyan ettiBaşkan Aktaş, “Emeklilere, ulaşımda ve su faturalarında yüzde 25 indirim” - YaşamBaşkan Aktaş, “Emeklilere, ulaşımda ve su faturalarında yüzde 25 indirim”Nefes kesen anlar! Snowboard ile Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı - YaşamNefes kesen anlar: Snowboard ile trenin üzerinden atladıİngiltere'nin ilk Türk camisi Londra'da ayakta kalma çabası veriyor: Batılılaştık ve cemaatimizi kaybettik - Yaşamİngiltere'nin ilk Türk camisi ayakta kalma çabası veriyorTavuk ve yumurtaya alternatif! Protein açısından çok zengin, yakında sofralara gelecek - YaşamTavuk ve yumurtaya alternatif! Yakında sofralara gelecekSahur sofralarının vazgeçilmezi! Tanesi 30 TL, sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyor - YaşamTanesi 30 TL, sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyorDünya Mutluluk Raporu açıklandı! Listenin zirvesi bu yıl da değişmedi - YaşamDünya Mutluluk Raporu açıklandı! Listenin zirvesi bu yıl da değişmediVan'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü - YaşamVan'da lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründüÖrdeği 'Pamuk' için adalet arıyor! Adliyeye gitti, suç duyurusunda bulundu - YaşamÖrdeği 'Pamuk' için adalet arıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...