İstanbul Büyükşehir Belediyesi aralık ayı UKOME Toplantısı Eyüpsultan’da bulunan Feshane’de gerçekleşti.

TURİSTLERE ÖZEL TRAMVAY

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında başlayan toplantıda Galataport ile Tarihi Yarımada arasındaki turizm servis taşımacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi teklifi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda kruvaziyer gemisiyle Galataport'a gelen turistlerin, Sultanahmet ve Beyazıt bölgelerine ulaşmaları için özel tramvayla duraksız bir şekilde yolculuk yapmaları kararlaştırıldı.

SERVİS ARAÇLARINA YASAK

Aynı zamanda Sultanahmet ile Galataport arasında hizmet veren servis araçlarının da bölgeye girişleri yasaklandı. Büyükçekmece Cep Otogarı ile Silivri Otogarı arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların D100 kara yolunu kullanmaları yasaklanırken, araçların TEM otoyolunu kullanmalarına karar verildi.

TURİST SAYISI 13 MİLYONU AŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eylül ayında İstanbul'a gelen turist sayısının ise 13,5 milyona ulaştığını açıklamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

KRUVAZİYER TURİZMİNDE TARİHİ YÜKSELİŞ

İstanbul'da çok daha fazla turistin ağırlanacağını ve İstanbul'un dünya turizminde çok daha büyük başarılar elde etmesinin sağlanacağını belirten Bakan Ersoy, İstanbul'un marka değerini yükseltecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulamıştı.

Bakan Ersoy, şöyle konuşmuştu:

Bu yılın ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam, son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Ayrıca 6 yılda yapılması planlananları 2 yılda tamamlayarak, ilk defa bir şehrimizin, İstanbul'un, 2022 yılında Michelin Rehberi'ne girmesini sağladık.

Bakan Ersoy, Haydarpaşa ile Sirkeci Garlarında gerçekleştirilen çalışmalar ile de hedeflerinin İstanbul'un turizm gelirlerini artırmak olduğunu belirtmişti.

