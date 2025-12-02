İhlas Haber Ajansı
Gemiden düşen angus yüzerek karaya çıktı
Hatay açıklarında gemiden denize düşen angus, yüzerek karaya ulaştı. Balıkçı ağlarına takılan angusu vatandaşların kurtardığı anlar kamera tarafından görüntülendi.
İskenderun'da denizde ağlara takılı kalan bir angus, vatandaş ve dalgıç iş birliğiyle kurtarılarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.
- İskenderun Akçalı Mahallesi mevkiinde denizde ağlara takılı kalmış bir angus tespit edildi.
- Bir vatandaşın ihbarı üzerine dalgıç ve vatandaş tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı.
- Uzun süren çabalar sonucunda angus, ağlardan çıkarılarak güvenli bir şekilde karaya alındı.
- Hayvanın yurt dışından Türkiye'ye gelen bir gemiden denize düştüğü tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Akçalı Mahallesi mevkiinde denizde mücadele ederek yüzmeye çalışan angusun ağlara takıldığını gören bir vatandaş durumu hemen çevredeki dalgıca bildirdi.
KARAYA ÇIKARILDI
Vatandaş ve dalgıç, Angus'un bulunduğu noktaya ulaşırken, uzun süren çabalar sonucu, ağlara sıkışan hayvan dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan angus, güvenli bölgeye alınarak karaya çıkarıldı.
GEMİDEN DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Karaya çıkarılarak ekiplere teslim edilen angusun yurt dışından Türkiye'ye gemiyle getirildiği ve gemiden denize düştüğü tahmin ediliyor.
