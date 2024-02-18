Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Yaşam > Görenlerin ağzı açık kalıyor! Yayın balığı tam 2.1 metre boyunda, 70 kilogram ağırlığında

    Görenlerin ağzı açık kalıyor! Yayın balığı tam 2.1 metre boyunda, 70 kilogram ağırlığında

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Balık, Amasya, Haber

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Amasya'da, 2 metre 10 santim boyunda, 70 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı. Kilogramı 420 TL'ye satılacak.

    Amasya'da Yeşilırmak nehri Ziyaret mevkisinde balıkçı Haydar Tanrıverdi ve arkadaşı tarafından tekneyle avlanan yayın balığı, balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı.

    Tanrıverdi, 2 metre 10 santim boyundaki balığı yakalamanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Ağırlığı 70 kilogram. Bir süre sergiledikten sonra kilogramını 420 liradan satacağız" dedi.

    Amasya'da üniversite öğrencisi olan Ahmet Akdeniz de ilk defa bu kadar büyük bir balık gördüğünü dile getirerek, "İnternette görmüştüm ama canlı olarak ilk kez burada gördüm. Bayağı büyük, ihtişamlı bir balık" ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ağrı’da asırlık gelenek: Toprağın altında saklanıyor, 2 yıl boyunca bozulmuyor - YaşamAğrı’da asırlık gelenek: Toprağın altında saklanıyor, 2 yıl boyunca bozulmuyorHakkari'nin tescilli ürün sayısı artıyor! Çukurca tahini coğrafi işaret aldı - YaşamÇukurca tahini coğrafi işaret aldıBaşıboş bırakılmış villaların gizemi çözüldü! Herkes bu detayı merak ediyordu - YaşamBaşıboş bırakılmış villaların gizemi çözüldü! Herkes bu detayı merak ediyordu2 bin kişi birden terk etti! Türkiye'nin 'küçük Paris'iydi, şimdilerde adeta Çernobil - Yaşam'Küçük Paris'ti, Çernobil'e döndüKuyumcuda silahlı çatışma! Aksiyon dolu anlar, bir kişi ağır yaralandı - YaşamKuyumcuda silahlı çatışma! Aksiyon dolu anlar, bir kişi ağır yaralandıBöyle dolandırıcılık görülmedi! Tebliğ var diyerek yüzlerce kişiye boş senet imzalattılar - YaşamBöyle dolandırıcılık görülmedi! Tebliğ var diyerek yüzlerce kişiye boş senet imzalattılarSeyir halindeki araç alev topuna döndü! Sürücü son anda kendini dışarıya atabildi - YaşamSeyir halindeki araç alev topuna döndü! Sürücü son anda kendini dışarıya atabildiBeyin kanaması geçirerek akrabalarını korkutmuştu! 112 yaşındaki kadın ameliyatla sağlığına kavuştu - YaşamBeyin kanaması geçirerek akrabalarını korkutmuştu! 112 yaşındaki kadın ameliyatla sağlığına kavuştuKar alarmı! Sadece 5 dakika yağdı, kent beyaza büründü - YaşamKar alarmı! Sadece 5 dakika yağdı, kent beyaza büründüAlışverişe gelen vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı! Balıklarını çiğ çiğ mideye gömdü - YaşamAlışverişe gelen vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı! Balıklarını çiğ çiğ mideye gömdü
    Sonraki Haber Yükleniyor...