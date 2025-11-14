Eskişehir'de Yücel Aydın, fırından aldığı ve evde böldüğü ekmeğin içinden çıkan poşet parçası ile şoke oldu. Aydın, "İştahlı bir şekilde sofraya oturdum, iştahsız halde kalktım." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Yücel Aydın, evinde giderken akşam yemeği için bir fırından ekmek aldı. Kentte oldukça ünlü olan ve birçok şubesi olan fırından 2 ekmek alan Aydın, yemek için sofraya oturdu. Aldığı ekmeği eliyle bölen Yücel Aydın, kötü bir sürprizle karşılaştı. Ekmeğinden bölen vatandaş naylon parça ile karşılaştı.

"BİR DAHA O FIRINDAN ALIŞVERİŞ YAPMAYACAĞIM"

Bir bütün olarak bulunan naylon parçasının hamurun içine karıştığı ve pişme esnasında ekmeğin içinde bulunduğu tahmin edilirken, gördüğü manzara karşısında midesinin bulandığını söyleyen Aydın, ekmeği yiyemediğini ve bir daha bahse konu fırından alışveriş yapmayacağını söyledi. Öte yandan Yücel Aydın daha önce fırından ekmeğin yanı sıra kek ve pasta da aldığını belirtti.

"EKMEKLE BERABER FIRINA GİRMİŞ, HAMURUNA KARIŞMIŞ"

Ekmeği geçtiğimiz akşam Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir fırından aldığını söyleyen 51 yaşındaki Yücel Aydın, "Ekmeği aldım, eve geldim. Hanım yemeği hazırlamış. İştahlı bir şekilde sofraya oturdum, iştahsız halde kalktım. Ekmeği ilk böldüğümde böyle bir şeyle karşılaştım. İçinde plastik cisim vardı. Tatlı poşeti mi, yoksa plastik mi olduğunu tam anlamadım. Ne olduğunu da hiç incelemedim zaten. Görür görmez iştahım kaçtı, sofradan kalktım. Tekrar fırına gitmedim, gitme gereği duymadım çünkü akşam yorgundum. Hamuruna dikkat edilmemiş diye düşünüyorum, çünkü sonradan düşme olayı değil gibi gözüküyor. Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış." diye konuştu.

"HİJYEN ŞARTLARINA DAHA ÖZEN GÖSTERMELERİ LAZIM"

Daha önce de oradan alışveriş yaptığını ifade eden Aydın, "Fırının pastaları ve tatlıları da var, normalde onları da alıyoruz. Hijyen şartlarına daha özen göstermeleri lazım. Burası sadece ekmekçi değil, Eskişehir'de bir sürü şubeleri ve çok çalışanları var. Tatlılarda olsun, pastalarda olsun daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu bizim gözle gördüğümüz. Pasta ve tatlılarının içinde gözle göremediğimiz kim bilir neler var? Bu basit gibi gözüküyor. Bir daha oradan alışveriş yapmayı düşünmüyorum" dedi.

MAHMUT EKİNCİ

