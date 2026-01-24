İhlas Haber Ajansı
Hakkari-Yüksekova kara yoluna çığ düştü
Hakkari-Yüksekova kara yoluna çığ düştü. Çığ sebebiyle yol trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle başlattıkları çalışma sonucu kar yığınlarını temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.
Sabah saatlerinde Hakkari-Yüksekova kara yoluna dağdan kopan kar kütleleri indi. Çığ nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
YOL YENİDEN AÇILDI
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle başlattıkları çalışma sonucu kar yığınlarını temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.
Bölgede güvenlik önlemlerini artıran ekipler, sürücülerin yaşanacak başka çığ tehlikelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
