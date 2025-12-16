Batman’da Ahmet Kan isimli şahıs, ailesine ''Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin, bir daha beni aramayın'' mesajı atarak ortadan kayboldu. Kayıp başvurusunda bulunan aile, Kan'ın borçları yüzünden gitmiş olabileceği iddiasında bulundu.

Batman Kısmet Mahallesi'nde yaşayan ve uzun yıllardır motokurye olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Kan, dün sabah saatlerinde ailesine cep telefonu üzerinden bir mesaj gönderdi.

"BİR DAHA BENİ ARAMAYIN" DEMİŞ

Mesajında, "Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Bir daha beni aramayın" ifadelerine yer verdiği öğrenilen Ahmet Kan’dan bu mesajın ardından bir daha haber alınamadı.

"BORÇLARI YÜZÜNDEN GİTTİ" İDDİASI

Kayıp şahsın ağabeyi Mehmet Kan, kardeşinin bulunması için yetkililere başvurduklarını belirterek, "Dün sabah emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Emniyet ekipleri kayıp ilanı açtı ve arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşimin borçları nedeniyle gitmiş olabileceğini düşünüyoruz. Eğer borcu varsa biz ailesi olarak öderiz. Yeter ki kaçmasın, geri gelsin. Eşi, çocukları ve tüm ailesi onu merak ediyor" dedi.

Ağabey Mehmet Kan, kardeşini gören ya da yerini bilen vatandaşlardan durumu emniyet birimlerine ya da ailesine bildirmelerini istedi.

Ahmet Kan’ın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.





