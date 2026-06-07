İstanbul Haliç'te denizde hareketsiz şekilde ağlarken bulunan genç bir kız, çevredeki balıkçı bir çift tarafından tekneyle kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Paniğe neden olan olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

İstanbul Haliç, geçtiğimiz günlerde yürekleri ağza getiren bir olaya sahne oldu. Deniz yüzeyinde sırt üstü ve tamamen hareketsiz şekilde duran genç bir kızı fark eden çevredeki vatandaşlar büyük bir korku ve endişe yaşadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SUDA HAREKETSİZ KALDI

Suyun üzerinde uzun süre bu şekilde kalan genç kızın gözyaşlarına hakim olamaması, çevredeki meraklı bakışların ve panik havasının daha da artmasına neden oldu.

BALIKÇI ÇİFTTEN HAYATİ MÜDAHALE

Durumun ciddiyetini kavrayan ve balıkçı bir çift, hiç zaman kaybetmeden harekete geçti. Tekneleriyle hızla genç kızın bulunduğu noktaya doğru manevra yapan çift, soğukkanlılıkla genç kızı sudan çıkarmayı başardı.

Genç kızın kurtarılma anı

Tekneye alınarak güvenli bölgeye ulaştırılan genç kız için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, kıyıya çıkarılan genç kıza ilk müdahaleyi yaptı.

TEDAVİSİ TAMAMLANAN GENÇ KIZ TABURCU EDİLDİ

Hastanede müşahede altına alınan ve gerekli tüm kontrolleri yapılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavi sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilen gencin, fiziksel olarak ciddi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Genç kızın Haliç'in sularında neden hareketsiz kaldığı ve yaşadığı olayın arka planı henüz netlik kazanmadı. Emniyet güçleri, çevre sakinlerinin ve kurtarma operasyonunu gerçekleştiren balıkçı çiftin ifadelerine başvurarak olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

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