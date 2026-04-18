İhlas Haber Ajansı
Hatay'da akılalmaz görüntü! Korkulukta gezinen çocuk yürekleri ağza getirdi
Hatay'da evinin camından çıkarak korkuluklarda gezinen çocuk yürekleri ağza getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Hatay'ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde bulunan deprem konutlarında 1. katta yaşayan bir ailenin kız çocuğu evin camından dışarı çıktı ve korkuluklardan tutunarak tehlikeli hareketler yaptı.
YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Sık sık çocuğun korku dolu hareketlerde bulunması üzerine çevredeki apartmanlarda yaşayanlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Canını hiçe sayan çocuğun tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Bir süre korkuluklardan tutunarak tehlikeli hareketler yapan çocuk, sonra evin içine girdi.
