Haberler > Yaşam > Hava koşulları engel oldu! Güney Marmara'da feribot seferleri iptal

Hava koşulları engel oldu! Güney Marmara'da feribot seferleri iptal

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hava koşulları engel oldu! Güney Marmara&#039;da feribot seferleri iptal
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Marmara denizinde yarın gerçekleşmesi beklenen seferlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında, yarınki feribot seferleri yapılamayacak.

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında, yarınki feribot seferleri yapılamayacak.

Hava koşulları engel oldu! Güney Marmara'da feribot seferleri iptal - 1. Resim

YARINKİ TÜM SEFERLER İPTAL

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 12 Ağustos Salı günü, Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan saat 12.30, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 13.00 ve 15.45, Avşa'dan ise saat 14.30 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

